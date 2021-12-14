"الرقابة الصحية" تناقش تفعيل مبادرة "الحد من الجلطات الوريدية"

كتب - أحمد جمعة:

ناقش رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل ، مع ممثلي عدد من المستشفيات المسجلة والمعتمدة بالهيئة؛ سبل التعاون المشترك في إطار تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة التي تتبناها الهيئة للحد من الجلطات الوريدية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة وسلامة الخدمات الصحية المُقدمة في الجمهورية الجديدة.

وقال إسماعيل، إن المبادرة تأتي في إطار الجودة الإكلينيكية التي تمثل أساس عمل الرعاية الصحية، وإن هذا الاجتماع يعد نقطة الانطلاق للمزيد من الخطوات والتعاون مع مختلف شركاء النجاح بالمنظومة الصحية.

وناقش الاجتماع تفعيل آلية مشتركة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمستشفيات المشاركة بالمبادرة من خلال تكوين فرق عمل طبية بالمستشفيات للقيام بالتقييم الدوري المستمر لمخاطر تعرض المرضى للجلطات الوريدية فضلا عن تعزيز ورفع الوعي العام حول الوقاية من الجلطات الوريدية والتي تُمثل ثالث سبب يؤدي للوفاة في أمراض القلب والأوعية الدموية عالمياً.

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور إسلام أبو يوسف، أن الآلية المقترحة من خلال المبادرة تتيح قياسا إلكترونيا لمدى استجابة كل مستشفى وفرق العمل بها ودراسة هذه الاستجابات وتحليل أسباب الفجوات في الأداء حال وجودها والتعامل معها، مشددا على الالتزام الكامل بسرية بيانات المرضى ومشاركة نتائج تحليل البيانات مع كل مستشفى على حده.

وحول خارطة العمل لتفعيل المبادرة خلال المرحلة القادمة، أوضح الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن البرنامج يشمل عمل تطبيق إليكتروني يساعد في قياس الخطورة وتحديد الأسلوب المناسب للوقاية لكل حالة وترشيح الاجراء الطبي المناسب وفقا للمعطيات التي يتم تغذية التطبيق بها حول حالة المريض.. فضلا عن عمل برنامج تدريب متعدد المستويات ومتخصص لعناصر الكوادر الطبية المختلفة من خلال منصة التعلم الالكتروني الخاص بالهيئة.

وفي السياق النفسه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المبادرة تشمل وضع برنامج مشترك بالتعاون مع جمعية الجراحين المصريين والجمعيات العلمية ذات الصلة وهي : الجمعية المصرية للرعاية الحرجة، الجمعية المصرية لأمراض النساء، الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية، الجمعية المصرية لجراحة العظام.. وذلك لمراجعة الأدلة الاسترشادية للوقاية من الجلطات الوريدية في الحالات المختلفة سواء كانت الحالات الجراحية أو الباطنية أو حالات النساء والتوليد، إلى جانب الالتزام بأسلوب موحد لقياس وتحديد مستويات الخطورة المختلفة للحالات المعرضة للجلطات الوريدية للوصول إلى بروتوكول موحد للوقاية من الجلطات الوريدية.

حضر الاجتماع ممثلو كل من جمعية الجراحين المصريين، والجمعية المصرية للرعاية الحرجة إلى جانب ممثلي عدد من المستشفيات المسجلة والمعتمدة بالهيئة.