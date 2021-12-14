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مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد

02:18 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب – أسامة علي:

التقي الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي مع Tan Sri Azam Baki رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ .

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وايضا فى مجال تبادل المعلومات فى مجال مكافحة جرائم الفساد، وذلك بوصف أن التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الماليزية ممتد منذ سنوات طويلة في جميع نواحي منع ومكافحة الفساد والتدريب، وسيتم تجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي في مجالات التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد، والمجالات المرتبطة بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد.

الرقابة الإدارية ماليزيا مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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