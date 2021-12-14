الرقابة الإدارية: استقدام خبراء من الجانب الفرنسي لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية

كتب – أسامة علي:

التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية و Charles Duchaine رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.

كما اتفق الجانبين على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسي لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية من خلال الأكاديمية فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.