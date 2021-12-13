القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة إرشادية حول مناهضة العنف ضد المرأة

(أ ش أ):

نظمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة إرشادية بعنوان (المبادرة العالمية الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة) بمشاركة 55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة).

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، وفقًا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، إن الندوة أقيمت في ضوء توجيهات الوزير محمد سعفان بأهمية المشاركة بالمبادرة العالمية "الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التي أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع جمعية المتعففين.

وأضاف أن الندوة تناولت العنف بأنواعه ببيئة العمل وخصوصا للقطاع غير المنظم ، وما تتعرض له المرأة في هذا القطاع من انتهاكات عنف نفسي وجنسي وجسدي واقتصادي، وتأثيرها المباشر وغير المباشر علي النساء وكيفية التصدي له.

من جهتها، أوضحت زاهيا السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، أن النساء العاملات في هذا القطاع حوالي 47% وهي نسبة لا يستهان بها خصوصا أن نسبة المرأة المعيلة فقط حوالي 30% من القطاع غير المنظم طبقا لإحصائيات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

بدورها، أكدت عفاف العمراوي رئيس مجلس إدارة جمعية المتعففين أهمية دور التشبيك، الذي تقوم به مديرية قوى الإسكندرية مع الجمعيات الأهلية لتبادل الخبرات في توجيه وإرشاد النساء في القطاع غير المنظم.​