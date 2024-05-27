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اتصالات النواب: ضحايا سفاح التجمع تم استدراجهن من خلال وسائل التواصل

11:55 م الإثنين 27 مايو 2024

سفاح التجمع

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كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إن جريمة سفاح التجمع الأخيرة التي هزت الرأي العام مرتبطة بالشق الالكتروني والتكنولوجي، منوها أنه كان هناك اجتماع اليوم بلجنة الاتصالات وتم التأكيد على دور التوعية وضرورتها لتجنب الجوانب السلبية للتكنولوجيا عبر وسائل التواصل.

وتابع بدوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا أكثر من الايجابية، وهناك تطبيقات كثيرة عبارة عن فخ لمستخدميها والأهالي والأسر لا يدركون هذا الأمر.

وحذر رئيس اتصالات النواب، من الروابط المجهولة التي تطلب الدخول عليها متابعا:" رابط شوف صورتك بعد سنوات هيبقى ازاي يؤدي إلى تهكير الملف الشخصي".

واختتم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ضحايا سفاح التجمع تم استدراجهن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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