الطقس في 6 أيام| انخفاض حرارة.. وأمطار متقطعة 30%

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بداية من الثلاثاء 14 ديسمبر إلى الأحد 19 ديسمبر 2021.

وقالت الأرصاد إنه اعتبارًا من الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالي:

حالة الطقس الثلاثاء 14 ديسمبر:

شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30% تقريبًا، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين.

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