هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح



كتبت- داليا الظنيني:

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن مدى خطورة المتحور الجديد المشتق من أوماكرون وعن كيفية مواجهته والوقاية منه.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة قناة الحدث اليوم، إنه ينبغي التعامل مع المتحور الجديد بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع فيروس كورونا عامة.

وأضاف أن الدراسات الأولية لهذا المتحور تشير إلى أنه ليس أشد ضراوة من غيره من التحورات السابقة للفيروس، وأنه يستجيب لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأكد حسني أن معظم إصابات هذا المتحور في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ليست خطيرة ولم تستدع دخول المصابين إلى المستشفيات أو العناية المركزة. وركز على الفرق بين حدة المرض وشدة الأعراض، حيث تعني الأخيرة بالأعراض والمضاعفات الناتجة عنه والمصابة فعلياً بالفيروس.

وأوضح أنه يمكن أن يعاني المصاب بالمتحور الجديد من أعراض مثل الحمى والتعب وصعوبة التنفس وضيق الصدر والتهاب الحلق والصداع وآلام المفاصل وفقدان الشم والتذوق وغيرها، لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات شديدة تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة.

وللوقاية من المتحور الجديد وغيره من سلالات فيروس كورونا، دعا حسني إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية كارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة واتباع البروتوكولات العلاجية الموصى بها.