6 مليارات جنيه و40 ألف مستفيد.. "الزراعة تكشف نتائج المشروع القومي للبتلو

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومي للبتلو أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه في صورة قروض ميسرة للمربين والمنتجين.

وأضاف القرش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من المشروع وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 40 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن المشروع ساهم في تخطي توفير العجز في اللحوم بنسبة 60%.

وتابع: "المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حاليًا لـ6 مليارات جنيه"، موضحًا أن توافر الكميات ساهم في استقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

ولفت القرش، إلى أن إجراءات الحصول على القرض، تتمثل في أن يتوجه المواطن لأقرب فرع بنك زراعي أو بنك أهلي أو أقرب إدارة زراعية أو عن طريق التواصل على الرقم "واتس آب" 01558626681 أو الرقم الساخن 19556.

وأشار معاون الوزير، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإضافة 10 مليارات جنيه لتنمية وتطوير ودعم صناعة اللحوم، ويستفيد من المشروع أهالي مبادرة "حياة كريمة" في جميع محافظات وقرى مصر.