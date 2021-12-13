​"القوى العاملة" و"صناع الخير" تطلقان المرحلة الثانية للكشف على العمالة غير المنتظمة

(أ ش أ):

أطلقت وزارة القوى العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم الاثنين فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالعلمين الجديدة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم - أن المرحلة الثانية من القافلة شملت توزيع 236 نظارة طبية على الحالات التي تم الكشف عليها بالمرحلة الأولى من القافلة، كما تم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية للعمال في مجال العيون ممن تم تشخيص احتياجهم لعمليات في المرحلة الأولى.

ووجه الوزير محمد سعفان بقيام الإدارات المعنية بالوزارة بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاح القافلة لخدمة العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية الكبري، مؤكدا دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة فضلاً عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.

وقال إن القافلة بمرحلتيها تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير ووزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، وقد تم سابقا تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة والعلمين الجديدة، حيث قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي بمجال العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن تعاون المؤسسة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة وجامعة المنوفية لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة بمرحلتيها الأولى والثانية يأتي في إطار النهج الذي تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غيرالقادرة.

وقال إن القافلة في مرحلتها الأولى قدمت خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية في 14 تخصصا طبيا مختلفا منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة، فضلا عن صرف الأدوية وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.