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محمود مسلم: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك واضح لحقوق الإنسان

08:10 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور محمود مسلم

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كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على الجرائم المأسوية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، قائلاً: "انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية ونحن الآن في ذروة الأحداث".

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهجوم العسكري من إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية يأتي رغم رفض المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية.

وأوضح محمود مسلم، أن الدولة المصرية لديها العديد من الأسباب والمآخذ التي تقوم بها ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية، وهو ما دفعها لتحذير إسرائيل من التصعيد الدولي.

وتابع: مصر معروفة بالصبر على الممارسات الإسرائيلية، ولكنها لن تصمت طويلا، فقد نجح المفاوض المصري في تقديم مقترح أقرب للواقع والتوافق، لأنه صاحب الشأن الرفيع في المنطقة.

وأشار الدكتور محمود مسلم، إلى أن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أن نشاهد تصريحات لتهدئة الموقف الإنساني من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض.

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