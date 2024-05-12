أول تحرك برلماني بشأن إنشاء مركز تكوين للفكر العربى



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بشأن ما شهدته مصر من إنشاء مركز تكوين للفكر العربي.

وأوضح البرلماني في طلب الإحاطة، أن عددٍ من الكتاب، دأبوا إحداث الفتن، والفوضى، على مدار السنوات الماضية، فأحدهم منكرٌ لرحلة الإسراء والمعراج، يعاونه من ينكر أصحَ كتابٍ بعد القرآن الكريم، وهو صحيح البخاري، قاصدين من ذلك إثارة الفتن بين أطياف المجتمع المصري.

وأضاف أن هذا الملف أثار حالةً من الغضب الشديد بين مختلف أطياف الشعب المصري، الذين اعتبروا المركز، منبرًا للمشككين فى كلٍ من الثوابت الدينية؛ والمعتقدات الراسخة والثابتة بإجماع جمهور الفقهاء والعلماء، الأمر الذي يتطلب ضرورة التصدي للمركز، ومواجهة أفكاره.