مفتي الجمهورية: الجماعة الإرهابية تستخدم حروب الجيل الخامس لتضليل الشعب
(مصراوي):
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة.. وأن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس".
وتابع: "وأنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء.. وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض".
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