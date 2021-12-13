مفتي الجمهورية: الجماعة الإرهابية تستخدم حروب الجيل الخامس لتضليل الشعب

(مصراوي):

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة.. وأن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس".

وتابع: "وأنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء.. وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض".

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