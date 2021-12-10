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الصحة تكشف 7 معلومات خاطئة عن سرطان الثدي: يصيب الرجال والمسنات حتى 100 سنة

08:28 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا عن 7 معلومات خاطئة منتشرة عن سرطان الثدي.

وقالت الوزارة إنه يمكن للمرأة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، في الوحدات الصحية ومواعيدها يوميًا ماعدا الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

ونشرت الوزراة إنفوجرافيك عن الـ7 معلومات الخاطئة كالتالي:

1- سرطان الذي لا يصيب الرجال

قالت الوزارة إن المرض يمكن أن يصيب الجنسين الرجال والنساء، لكن نسبة إصابة الرجال ضئيلة جدًا.

2- يصيب السرطان فقط الثدي كبير الحجم

قالت الوزارة، إن المرض يصيب كل الأحجام والأشكال المعروفة عن الثدي.

3- لا يصيب المسنات

قالت الوزارة إن المرض قد يصيب السيدات من سن 90 إلى 100 سنة، لكن لا يصيب من هن أقل من 20 سنة.

4- لا يصيب السيدة التي ليس لها أقارب أصبن من قبل

قالت الوزارة إن السيدة قد تكون الأولى التي أصيبت في أسرتها.

5- أخذ عينة من الثدي بحقنة، يسبب انتشار الورم

قالت الوزارة إن ذلك غير صحيح، والحقنة خطوة أساسية في طريقة العلاج.

6- التعرض للمسح بآشعة الصدر يزيد احتمالية الإصابة

قالت الوزارة، إن أجهزة الآشعة تعطي جرعة إشعاع قليلة جدًا، يمكن للسيدة عملها كل عام بداية من سنة الأربعين

7- الاستئصال الكامل للثدي المصاب أفضل من الجزئي

قالت الوزارة، إن الاستئصال الجزئي هو الأفضل، لأنه يعطي نفس نسب الشفاء.

ونشرت الوزارة في فيديو سابق، عدة خطوات للمساعدة في العلاج والاكتشاف المبكر للمرض:

سرطان الثدي معلومات خاطئة عن سرطان الثدي وزارة الصحة

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