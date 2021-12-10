4 ابتدائي وإحلال السيارات.. 20 طلب مناقشة أمام النواب الأسبوع المقبل

(مصراوي):

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات مناقشة عامة بشأن عدد من المشكلات والملفات الشائكة لعرضها على المجلس ومناقشتها وأخذ قرار فيها.

وركزت طلبات المناقشة على قضايا التعليم والإدارات المحلية وسبل معالجة الزيادة السكانية، حيث قدمت النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

وتقدم النائب محمد الكومي وعشرين عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية وآخر بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات، فيما قدمت النائبة سحر العشري وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

كما تقدم النائب طلعت عبد القوي وعشرين عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد، فيما قدم النائب علاء عصام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

بدوره، قدم النائب أحمد رمزي وأكثر من عشرين عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، فيما تقدم النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عدد 3 طلب عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين، وآخر بشأن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وثالث بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، قدموا طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، فيما قدمت نسرين عمر وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

وقدمت النائبة رانية الجزايرلي وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية، فيما قدم النائب عمرو هندي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، والنائب مصطفى بدران وتسعة عشر عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الوعي الوطني للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

النائبة منى محمد عمر وعشرين عضواً، قدموا طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، فيما قدمت ميرفت عبد العظيم وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع أنحاء المحافظات.

كما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضواً، عدد 2 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء وبشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية، فيما قدمت النائبة مارسيل سمير وعشرين عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات.