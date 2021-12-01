شلل الأطفال.. 4 تعليمات من الصحة بشأن الحملة القومية للتطعيم

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد 19 ديسمبر المقبل، ولمدة 4 أيام.

وقالت الوزارة إنه سيتم تنفيذ الحملة باستخدام التطعيم الفموي "سابين نمط 2"، من شقة إلى شقة بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظات.

جاء ذلك بحسب الخطاب الرسمي الذي حصل عليه مصراوي، وأرسله قطاع الطب الوقائي، إلى وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، لإبلاغهم بشأن موعد وتعليمات الحملة.

ووجهت الوزارة 4 تعليمات لمديريات الصحة بالمحافظات تشمل: مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة على مستوى المحافظة والمراكز والوحدات القروية "وحدات الحكم المحلي، التربية والتعليم، التضامن، الأوقاف، الكنيسة، الكهرباء، الشرطة، الإعلام"، وتحديد أوجه التعاون المطلوب من كل جهة.

وشدد الخطاب على التأكيد على التعليمات المتضمنة إلزام جميع الإدارات الصحية بتخصيص معدة سلسلة تبريد لحفظ زجاجات طعم شلل الأطفال الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2، على أن يدون عليها عبارة طعم شلل الأطفال الفموي سابين نمط 2 خاص بالحملة فقط، ويكون ذلك تحت مسؤولية مسئول التبريد بالإدارة الصحية وتحت الإشراف المباشر للمدير الوقائي بالإدارة الصحية.

ولفت إلى نشر تعليمات العمل بالحملة على جميع الإدارات الصحية والمناطق الطبية وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، مع التأكيد على جميع العاملين بالالتزام التام بما جاء بها من تعليمات.

وأكد ضرورة البدء الفوري في التأكد من استكمال الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الحملة، وكذلك التأكد من خطة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على كافة المستويات استعدادا للتنفيذ.