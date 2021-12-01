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نقيب الأشراف مهنئا الإمارات باليوم الوطني: لها دور ملموس في القضاء على الإرهاب

10:17 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
نقيب الأشراف مهنئا الإمارات باليوم الوطني: لها دور ملموس في القضاء على الإرهاب

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف


كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.

وأكد نقيب السادة الأشراف، على الروابط التاريخية بين الشقيقتين مصر والإمارات، والدور الإيجابي الذي تقوم به تجاه أشقائها في المنطقة، سيرًا على نهج حكيم العرب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله تعالى.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على كافة المستويات، وما تقوم به من دور ملحوظ في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات ودورها الملموس في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.

وتحتفل الإمارات العربية المتحدة، بذكري اليوم الوطني لها، في الثاني من ديسمبر كل عام، وهو إعلان تأسيس الدولة 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الإمارات محمود الشريف خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الوطني للإمارات

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