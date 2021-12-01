القنوات الناقلة لكأس العرب.. موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر والترددات

كتب- مينا غالي:

أعلنت قنوات بي إن سبورتس، إذاعة باقي مباريات بطولة كأس العرب "قطر 2021" عبر قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السوداني في تمام السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة bein sports 1.

وانطلقت أمس الثلاثاء، النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم والتي تستمر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تقام البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات، منذ أن حقق المنتخب المغربي آخر لقب.

وتبث قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

فيما تبث قناة bein sports 2 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11585 رأسي، ومعامل الترميز 27500- معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

ويشارك في البطولة الحالية منتخبات مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، فيما تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.