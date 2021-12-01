الطقس غدا.. الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ 12 بهذه المناطق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.