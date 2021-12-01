فتح الطيران بين مصر والسعودية.. السماح لفئة جديدة بأداء العمرة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح بأداء مناسك العمرة للفئة العمرية فوق 50 عاما للقادمين من خارج المملكة.

وقالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إنها ألغت الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من الخارج، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج.



وكانت وزارة الحج والعمرة، أكدت في وقت سابق، أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، هم: من تبلغ أعمارهم بين 18 عاما و50 عاما، إلا أنها ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاما، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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