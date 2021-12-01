هيئة الدواء تعلن عن خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تدشين المنصة الإلكترونية "Egycosma" لميكنة عملية إدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل، على أن يتم العمل على المنصة بداية من يوم الأحد 5 ديسمبر الجاري، كتشغيل تجريبي اختياري للشركات لمدة 15 يوما حتى تاريخ 19 ديسمبر، لاختبار جاهزية المنصة قبل الإعلان عن الموعد النهائي للتطبيق الفعلي للمنظومة.

للاطلاع على المنصة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://egycosma.edaegypt.gov.eg/

وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل وتحديثها بشكل يومي، وتقديم خدمات الإدراج المختلفة بصورة مميكنة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال كافة الطلبات المقدمة وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، كذلك توفير آلية تقارير للشركات للاستعلام عن عدد الملفات المقدمة والحاصلة على موافقة الإدراج أو الملفات سابقة الرفض وغيرها من الملفات قيد الإنشاء أو قيد المراجعة، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لكلٍ من مقدم الطلب ومراجع الطلب.

وقالت الهيئة إنها ستقوم بتقديم الدعم الفني والتواصل مع الشركات لتسهيل استخدام المنظومة من خلال الرابط https://forms.gle/RmhZtxVKhF3w372G8، أو التواصل المباشر مع مكتب الدعم الفني للمنظومة من خلال الحضور لمقر الهيئة بمنيل الروضة خلال ساعات العمل الرسمية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة ويبينار خاص بطريقة استخدام المنصة، غدا الخميس ٢ ديسمبر الجاري، من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، على أن يبدأ الحجز من اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، ويحصل الحضور على شرح وافي (لمدة يوم واحد) لاستخدام المنصة بمختلف خدماتها.