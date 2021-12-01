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زيادة إصابات بـ 9 دول ووفيات بـ3.. ما الوضع الوبائي لكورونا بشرق المتوسط؟

04:19 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
زيادة إصابات بـ 9 دول ووفيات بـ3.. ما الوضع الوبائي لكورونا بشرق المتوسط؟

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك تباينًا في الاتجاهات الحديثة لانتشار كوفيد-19 في الإقليم.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أنه في حين سجلت بعض البلدان انخفاضات في حالات الإصابة والوفيات في الفترة الأخيرة، سجلت 9 بلدان زيادة في حالات الإصابة، وسجلت 3 بلدان زيادة في الوفيات، على مدار الأسبوع الماضي.

وحتى 29 نوفمبر 2021، أُبلغ عن أكثر من 16.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وأكثر من 309,500 وفاة على مستوى الإقليم، بحسب المنظري.

وأوضح المنظري أنه بعد مرور عامين على بداية الجائحة، أصبح الفتور والسأم من كوفيد-19 واضحًا، فما من أحد منا إلا وقد لحقت به آثار هذه الجائحة التي غيَّرت جميع جوانب حياتنا.

وأضاف: "نحن ندرك أن الحكومات والمجتمعات تواجه ضغوطًا هائلةً لتحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتخفيف في الوقت نفسه من خطر كوفيد-19. إلا أن ظهور التحور الجديد المثير للقلق «أوميكرون» المكتشف حديثًا يوضح لنا مدى اليقظة والمشاركة التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليهما".

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية شرق المتوسط، فيروس كورونا

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