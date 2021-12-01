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الجيزة: منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا

12:45 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الجيزة: منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة، وذلك اعتباراً من اليوم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

وأضاف المحافظ، أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضي مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيراً إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهوله ويسر.

وأشار إلى أنه قد تم توفير قوافل طبيه بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وناشد محافظ الجيزة، جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل والتوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.

اللواء أحمد راشد منع دخول المواطنين لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد19

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