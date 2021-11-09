Masrawy logo white

حال زيادتها عن 5.. الإفتاء توضح كيفية أداء الصلوات الفائتة

11:10 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
حال زيادتها عن 5.. الإفتاء توضح كيفية أداء الصلوات الفائتة

قضاء الصلوات الفائتة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا زادت الصلوات الفائتة عن خمسة، يتم قضاء مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب".

دار الافتاء قضاء الصلوات الفائتة الصلاة الفائتة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا