كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا زادت الصلوات الفائتة عن خمسة، يتم قضاء مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب".