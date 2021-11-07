"المخدرات والكلاب الضالة".. طلب إحاطة في البرلمان بشأن تطوير حديقة حيوان المنصورة

(مصراوي):

تقدمت الدكتورة ولاء عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة بشأن التوقف وعدم البدء في مشروع التطوير بحديقة الحيوان بحي توريل بمدينة المنصورة حيث تحولت حديقة الحيوان الي قطعة أرض ومقلب للقمامة ووكر لشرب المخدرات ومرتع للكلاب الضالة.

وقالت النائبة ولاء في طلب الإحاطة المقدم لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، إنه في إطار حرصها وسعيها الدائم لإيجاد الحلول لكل ما يشغل الرأي العام بمدينة المنصورة وللحفاظ علي المنظر الحضاري والتطوير الدائم لمدينة المنصورة، تتقدم بهذا الطلب من أجل وضع حل لهذه المشكلة.

ورصدت النائبة ولاء في طلبها تاريخ إنشاء هذه الحديقة مراحل تطويرها التي توقفت.

