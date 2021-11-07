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6 أشهر.. قرار حكومي بترشيد الإنفاق الاستثماري في العام المالي الجديد

01:26 م الأحد 07 نوفمبر 2021
6 أشهر.. قرار حكومي بترشيد الإنفاق الاستثماري في العام المالي الجديد

مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3012 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد بالضوابط المرفقة لهذا القرار وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

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