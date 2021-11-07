القوى العاملة: تعيين 23 شابا والتفتيش على 297 منشأة بكفر الشيخ

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت بتعيين 23 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 704 شباب.

وأضاف "سعفان"، في بيان الوزارة اليوم الأحد، أن المديرية استخرجت 600 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه.

من جهته، أوضح علاء الدين ناصف مدير المديرية - في تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي - أنه بمجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 297 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 149 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية.. أما بمجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفرت عن 38 محضرا للمنشآت المخالفة.