ظاهرة تسيطر طوال 48 ساعة.. تفاصيل طقس 6 أيام ودرجات الحرارة المتوقعة

​​كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 7 نوفمبر حتى الجمعة 12 نوفمبر 2021.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

طقس الأحد 7 نوفمبر:

- شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 5 لـ 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 8 نوفمبر:

- شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 5 لـ 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المنتظر أن يكون الطقس الـ6 أيام المقبلة كالتالي:

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