Masrawy logo white

ظاهرة تسيطر طوال 48 ساعة.. تفاصيل طقس 6 أيام ودرجات الحرارة المتوقعة

07:30 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
ظاهرة تسيطر طوال 48 ساعة.. تفاصيل طقس 6 أيام ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس معتدل

​​كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 7 نوفمبر حتى الجمعة 12 نوفمبر 2021.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

طقس الأحد 7 نوفمبر:
- شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 5 لـ 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 8 نوفمبر:
- شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 5 لـ 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المنتظر أن يكون الطقس الـ6 أيام المقبلة كالتالي:

253652424_4876449935722996_8991754565230121159_n

طقس معتدل هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الظواهر الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| مفاجأة بشأن النساء الحوامل بذكور.. وأقراص مبتكرة للعلاج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا