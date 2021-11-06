نائبة طلب الإحاطة بشأن مناهج 4 إبتدائي: "بنتي في 3 ابتدائي والمدرسين بيحذروني"

كتب- مصراوي:

قالت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ومقدمة طلب الإحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة مناهج رابعة ابتدائي، إن الأهالي تواصلوا معها أكثر من مرة، منذ بداية العام الدراسي؛ للشكوى من صعوبة المناهج.

وأضافت غيث، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن المناهج حسب المتخصصين والمدرسين تفوق سن الطالب في سنة رابعة ابتدائي، مشيرةً إلى أنها تقدمت بطلب الإحاطة، وتطالب بتحديد موعد في أسرع وقت؛ نظرًا لأهمية الموضوع.

وأشارت إلى أن لديها ابنتها في 3 ابتدائي والمدرسين من هذا العام بدؤوا يحذرونها من صعوبة المناهج في العام المقبل؛ إذ استمرت على نفس المنوال، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالرد على هذه الشكاوى بأسلوب يقنع المواطنين.

ولفتت غيث إلى أن هناك شكاوى عدة من النظام التعليمي في مصر من قِبل الأهالي والطلاب، مشددةً على ضرورة التدخل سريعًا؛ حرصًا على مستقبل الأبناء.

ونوهت النائبة بأن المدرسين وهم أصحاب الخبرة والاختصاص، يتحدثون بالفعل عن صعوبة المناهج، بالإضافة إلى أن هذه المناهج جديدة ولم يمر بها الطلاب في هذه السن من قبل، مناشدةً وزارة التربية والتعليم بالعمل على مساعدة النواب في حل مشكلات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

واشتكى عدد من أولياء الأمور من صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي، وطالبوا بتبسيط المناهج وإزالة الحشو وحذف المعلومات الصعبة؛ خصوصًا أنهم لم ينتظموا في الدراسة خلال العامين الدراسيين الماضيين؛ بسبب جائحة كورونا.