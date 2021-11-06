الليلة.. هلال ربيع الآخر يزين سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

يظهر بسماء مصر والوطن العربي، هلال القمر الصغير لشهر ربيع الآخر بسهولة بعد غروب الشمس اليوم السبت، والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال القمر سيكون أقصى أسفل يمين كوكب الزهرة الذي سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم سيكون قرصه مضاء بنسبة 45 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

وتابعت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم".

وبمراقبة القمر يومياً سيلاحظ أن إضاءته تزداد وسيرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر أنه يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.