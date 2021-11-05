بث مباشر - الصحة تستقبل شحنة جديدة من لقاحات موديرنا بمطار القاهرة

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت وزارة الصحة، صباح الجمعة، بمطار القاهرة الدولي،٣ ملايين و ٥٧٥ ألف جرعة من لقاح موديرنا.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن استقبال مصر للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، بإجمالي 784 ألفًا و280 جرعة، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا أنه بذلك مصر نجحت في توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الشحنة مقدمة من دولة "كندا" عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين حفاظا على مكتسبات التصدي للجائحة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لاستقبال وزارة الصحة شحنة جديدة من لقاحات كورونا، عبر الرابط التالي: