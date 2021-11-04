بدءًا من 14 نوفمبر.. "خطة النواب" تكشف الجدول الزمني لمناقشة الحسابات الختامية للدولة

كتب- مصراوي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد 8 اجتماعات لاستعراض ومناقشة الحسابات الختامية للدولة بدء من 14 نوفمبر الجاري، موضحًا أن الاجتماع الأول والثاني لاستعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة، والملاحظات العامة حول الحساب الختامي وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأضاف "سالم"، أن الاجتماع الثالث والرابع يوم 15 نوفمبر سيخصص لمناقشة الإيرادات التي تضمنها الحساب الختامي (ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى) للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

ويتضمن الاجتماعين الخامس والسادس يوم 16 نوفمبر مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي٢٠٢١/٢٠٢٠، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأضاف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع السابع والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر يناقش حساب ختامي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، بينما يناقش الاجتماع الثامن والأخير والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر حساب ختامي موازنة هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.