كتب- مينا غالي:

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعداداتهما القمة 123 بين فريقي الزمالك والأهلي في إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام المصري 2021/ 2022.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أن المباراة سيتم بثها بسيارة 4k التي استقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام حديثا.

وأشارت المصادر، إلى أن المباراة سيتم نقلها بـ٢٠ كاميرا، واير كام وكاميرا درون، لتخرج بشكل عالمي يبهر مشاهديها في الداخل والخارج، ويتولى اخراجها المخرج محمد نصر الدين.

ومن المقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي للقاء القمة في السادسة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، في حين سيتواجد الضيوف كل من فاروق جعفر وحازم إمام نجمي الزمالك السابقين، وأحمد حسن وعماد متعب نجمي الأهلي السابقين.

وفي نفس الوقت سيتم بث استديو خارجي من أحد فروع نادى سيتي كلوب يقدمه محمد غانم ويستضيف محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق وجمال حمزة هداف الزمالك الأسبق.

وتقرر أن يعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على الصوتية الثانية، و سيتواجد 3 مراسلين من القناة في الملعب هم إبراهيم عمر وخالد رزق و أحمد المسيرى.