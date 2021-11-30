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إيديكس 2021.. التراس يبحث التعاون مع شركة روس أيرون إكسبورت الروسية

03:24 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
إيديكس 2021.. التراس يبحث التعاون مع شركة روس أيرون إكسبورت الروسية

التراس يبحث التعاون مع شركة روس أيرون إكسبورت الرو

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات الروسية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيديكس 2021، حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع شركة روس أيرون إكسبورت الروسية.

وتم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات فضلا عن التكامل مع الخبرة الروسية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

العربية للتصنيع عبدالمنعم التراس معرض إيديكس 2021 الصناعات الدفاعية

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