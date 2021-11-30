التنمية المحلية تكشف مصير الموظفين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا حتى 15 نوفمبر



كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، مصير موظفي المحليات الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد حتى 15 نوفمبر الجاري.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التنمية المحلية أرسلت قوائم بأسماء الموظفين الذي لم يحصلوا على اللقاح في المحافظات قبل 15 نوفمبر وذلك من أجل الحرص على تطعيمهم في أسرع وقت.

وأضاف متحدث الوزارة: بعتنا أسماء الناس اللي مطعمتش في المحافظات وتم التنسيق مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات وانتقلت فرق العمل لتطعيم الموظفين.

وأشار إلى أن الهدف من التطعيم هو تحفيز الناس للحصول على اللقاح ومواجهة تفشي الفيروس، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار حملات التطهير والتعقيم.

كانت الحكومة بدأت منذ الاثنين 15 نوفمبر قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.