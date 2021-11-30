الصحة: إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية بـ 15 محافظة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 61 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" بدءاً من يوم 1 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر ٢٠٢١.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك القوافل تأتي ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، مع توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القوافل ستنطلق في محافظة قنا بقرى ( الساحلية، الإخصاص) خلال يومي 1 و2 من شهر ديسمبر المقبل، بينما تنطلق في محافظة الإسماعيلية خلال أيام 12 و13 و14 بقرى (السبع آبار الشرقية، السبع آبار الغربية، الواصفية) التابعين لمركز أبو صوير، وخلال أيام 26 و27 و28 بقرى (سرابيوم، أبوسلطان، فنارة) التابعين لمركز فايد.

وأضاف "عباس" أن القوافل تنطلق في محافظة القاهرة خلال أيام 26 و27 و28 بقرى ( المرج الشرقية، الأندلس، الجزيرة القديمة ) التابعين لمركز المرج، وتنطلق في محافظة الشرقية خلال أيام 12 و13 و14 بقرى ( نشوة، طلحة بردين، بني عامر ) التابعة لمركز الزقازيق، وتنطلق بمحافظة البحيرة خلال أيام 14 و15 و16 بقرى (البريجات، كفر زيادة، الزعفران) التابعين لمركز كوم حماده، وخلال أيام 28 و29 و30 بقرى (الوفائية، طيبة، شركة الاتحاد) التابعين لمركز الدلنجات.

ولفت "عباس" إلى إنطلاق القوافل بمحافظة السويس خلال أيام 7 و8 و9 بقرى (السادات، العبور، حي الكويت) التابعين لمركز الأربعين، وخلال أيام 26 و27 و28 بقرى (الشروق، شندورة، الجلابيات) التابعين لمركز الجناين، وتنطلق بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام 21 و22 و23 بقرى (منشأة عباس، الورق، دمرو) التابعين لمركز سيدي سالم، وبمحافظة القليوبية في قرى (الدير، أجهزة الكبرى، ميت كنانة) التابعين لمركز طوخ، ينما تنطلق بمحافظة بور سعيد خلال أيام 7 و8 و9 بقرى (العاشر، الرضوان، السلام) وخلال أيام 19 و20 و21 بقرى (النورس، الحي الإماراتي، المناصرة).

وأضاف "عباس" ان القوافل تنطلق في محافظة الفيوم خلال أيام 13 و14 و15 بقرى ( الشواشنة، كحك بري، النزلة) التابعين بمركز يوسف الصديق، وتنطلق بمحافظة بني سويف خلال أيام 16 و19 و20 و21 في قرى (أشمنت، دنديل، بهبيش، صفط راشين) التابعين لمركز ناصر، بينما تنطلق في محافظة سوهاج خلال أيام 20 و21 و22 بقرى (المحاسنة، الجواهين، العوامر بحري) التابعين لمركز جرجا.

ولفت إلى انطلاق القوافل بمحافظة الأقصر خلال أيام 12 و13 و14 بقرى (العضايمة، طفنيس، الشغب) التابعين لمركز إسنا، وخلال أيام 19 و20 و21 بقرى (المناه، الكرنك، العوامية) التابعين لمركز البندر،وتنطلق بمحافظة أسيوط خلال أيام 20 و21 و22 في قرى (العونة، الشامية، تاسا) التابعين لمركز ساحل سليم، بينما تنطلق في محافظة قنا خلال أيان 1 و2 و30 بقرى (أولاد عمرو، الساحلية، الإخصاص) التابعين لمركز قنا.

وأكد "عباس" تقديم الخدمات الطبية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن القوافل التي تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كافة أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت "عباس" إلى إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك لدعم توجهات الدولة لتنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية.