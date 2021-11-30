"دفاع النواب": معرض "إيديكس 2021" رسالة للتعاون العسكري لمحاربة الإرهاب

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تنظيم مصر معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، يمثل رسالة دولية للتعاون الدفاعي والعسكري بين الدول لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وأضاف وكيل دفاع النواب، لمصراوي، أن مصر توجه رسالة من خلال هذا المعرض أن تبادل الخبرات في تصنيع الدفاعي والعسكري يمكن أن يكون موجودًا على أرض الواقع من خلال مثل هذه المعارض والملتقيات، مؤكدًا أن تنظيم هذا المعرض سنويًا هو تأكيد الانفتاح المصري على كل جديد في العلوم العسكرية وحرصها على تبادل الخبرات مع الأصدقاء والأشقاء.

وأوضح أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على افتتاح المعرض وتفقد أجنحة الدول المشاركة هو تأكيد على زخم هذا المعرض دوليًا، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة هذه دورة قياسي ويعكس قوة مصر الإقليمية والدولية.

وأشار "يحي"، إلى أن عرض المنتجات الدفاعية والعسكرية وجودتها هي قوة ردع عسكرية لقوى الإرهاب والشر، مؤكدًا أن التطور الذي حدث في التصنيع العسكري المصري منذ تولي الرئيس السيسي يعكس قوة مصر للعالم.

ولفت إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض سيعمل على توطين الصناعات العسكرية والأمنية بمصر وهو هدف استراتيجي للرئيس السيسي، منذ أن كان وزيرًا للدفاع وحتى الآن، عبر تطوير الجيش المصري والتعاقد على أعلى وأفضل الأسلحة والمعدات الدفاعية والعسكرية.

ونوه إلى أن المعرض فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ودول العالم في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم والتعرف على أخر مستجدات الأبحاث العلمية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل أكبر تجمع للمؤسسات والهيئات العاملة في المجالات العسكرية والدفاعية على مستوى العالم.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع النواب، بجودة التنظيم الذي ظهر خلال افتتاح المعرض، مؤكدًا أن الجهات المعنية بالتنظيم حريصة أيضًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وافتتح الرئيس السيسي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس مظهرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.