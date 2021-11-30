وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات تطوير الريف في الوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في جميع المجالات الخدمية.

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوي، مع محافظ الوادي الجديد نتائج الزيارة المهمة لرئيس الوزراء إلى محافظة الوادي الجديد خلال شهر نوفمبر لمتابعة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

وأكد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ خاصة مشروع المجمع المتكامل للخدمات الحكومية.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يتم تنفيذه في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة، حيث سيتم تنفيذ حوالي 177 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وغيرها، وتستهدف هذه المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني قرى مركز الفرافرة.

واستعرض اللواء محمد الزملوط معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لافتا إلى جولاته الميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض القرى المستهدفة للوقوف على نسب التنفيذ بصورة واقعية وسرعة التغلب على أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابع اللواء شعراوي واللواء الزملوط آخر المستجدات الخاصة ببعض المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، خاصة بعد الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء مؤخرا لمشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية بالوادي الجديد.

وأكد اللواء محمود شعراوي على الدعم الذي تقدمه الدولة لإحياء إنتاج وصناعة الحرير الطبيعي بالوادي الجديد والتغلب على أية تحديات تواجه تلك الصناعة المهمة والتوسع في زراعة أشجار التوت والتمور بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وتشغيل للشباب من أبناء المحافظة.

وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للمقومات والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد بما يساهم في الجذب السكاني وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة وجذب المستثمرين وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.

وقدم محافظ الوادي الجديد الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الدعم الذي يتم تقديمه للمحافظة خلال الفترة الحالية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية التي ستحدث نقلة نوعية للوادي الجديد بصورة كبيرة، حيث أشار الزملوط إلى أن المحافظة تشهد تطور كبير في كافة القطاعات وتعتبر من المحافظات الواعدة في ظل المقومات الطبيعية التي تتميز بها.

كما شهد اللقاء أيضا متابعة وزير التنمية المحلية للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهود الأجهزة التنفيذية برفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية للحصول على رضا المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المحافظة تسلمت مؤخرا 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالي 96 مليون جنيه، للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق أي مقالب عشوائية.

كما تابع اللواء محمود شعراوي واللواء محمد الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الوادي الجديد لتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

كما أشار محافظ الوادي الجديد إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة بعد نجاح تنفيذ عدد من الإزالات خلال الموجة 18.

وشهد الاجتماع استعراض جهود محافظة الوادي الجديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت والمباني الخدمية وتطبيق قرارت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعلى رأسها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع المراكز والمدن لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا بالدخول لعمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل PCR أسبوعي.

وطالب وزير التنمية المحلية بقيام الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة.