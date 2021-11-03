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الجمعة.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

04:37 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الجمعة.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۰۰۰مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية - عين شمس الغربية - شارع سليم الأول ومتفرعاته – بن سندر – منشية البكرى - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريس - الواحة - شارع متولي الشعراوي - السويسري ب - أرض الجولف (التابعة مدينة نصر ) – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 5 -۱۱ -۲۰۲۱ وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 6 -۱۱-۲۰۲۱.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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