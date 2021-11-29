غرامة وحبس.. القراء: مشروع قانون لقصر التلاوة بالأماكن العامة والخاصة على أعضاء النقابة| خاص

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، انتهاء النقابة من مشروع قانون للتصدي للمتلاعبين بالتلاوة، وقصر قراءة القرآن الكريم في الحفلات وسرادقات العزاء، على أعضاء النقابة.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجنة القانونية بوزارة الأوقاف، لصياغته بشكل جيد، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وأخذ الموافقات النهائية عليه.

ولفت نقيب القراء، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على ما يلي

- لا يعتلي منصة تلاوة القرآن الكريم بالأماكن العامة والخاصة إلا من يحمل كارنيه العضوية وتصريح مزاولة المهنة الصادر من النقابة.

- سحب ترخيص مزاولة المهنة والتقدم ببلاغات للنيابة ضد المتجاوزين.

- ضرورة ارتداء الزي المتعارف عليه "العمة والكاكولا" أثناء تلاوة القرآن في الأماكن العامة والخاصة.

- العلاج وصندوق الرعاية لجميع الأعضاء.

- توقيع عقوبات على المخالفين تبدأ بالتنبيه والغرامة وتصل للحبس.

- توقيع عقوبات مخالفة لمن يعارض قانون إنشاء النقابة.

- إبلاغ الجهات المختصة ضد من يخالف أحكام التلاوة.

وأعلنت نقابة القراء، ملاحقة المقرئين الذين يتجاوزون في حق كتاب الله، بالمحافل الخاصة والعامة مهما كان أسمائهم ومراكزهم، ووقفهم عن العمل والقراءة على الهواء، حتى لا يكونوا أسوة سيئة لمن يحاول تقليدهم من صغار القراء. بحسب بيان صحفي.

وأشارت نقابة القراء، إلى أنها مستمرة في الحفاظ على كتاب الله، ومحاربة البدع والفتن، والتجرؤ من بعض أدعياء التلاوة على أحكام التلاوة والابتداع في الوقف، والابتداء والإصرار على عدم الالتزام بأحكام التلاوة.

وناشدت نقابة القراء، جميع المقرئين على مستوى الجمهورية بالتقدم إلى النقابة للحصول على عضويتها، والمشاركة في الاجتماعات التي تعقد بين الحين والآخر، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير العمل بالنقابة.

وينشر مصراوي، الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية نقابة القرآن وهي كما يلي:

ـ فيش جنائي موجه للنقابة.

ـ صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد.

ـ صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شخصية.

ـ بيان الحالة الوظيفية للقراء العاملين في مهن أخرى.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ مبلغ 1000 جنيه يسدد بداية الاشتراك فقط.

ـ يعفى من اختبارات القبول، عضو المقرأة/ شيخ المقرأة/ مدرس القرآن بالأزهر/ محفظ قرآن بالأزهر/ قارئ السورة.

ـ الاشتراك السنوي 150 جنيه.

ـ تختلف الرسوم المادية بالنسبة للقراء الذين يتراوح عمرهم من 40: 50 عاما.