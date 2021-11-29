متحدث الرئاسة ينشر صور لافتتاح السيسي معرض إيديكس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، صورا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".
وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.
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