متحدث الرئاسة ينشر صور لافتتاح السيسي معرض إيديكس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، صورا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.