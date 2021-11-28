عضو "شكاوى النواب" لوزير التعليم: المنظومة ليست كتابًا مقدسًا.. "يجب التعديل"

طالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب زكريا حسان بإعادة النظر في المنظومة التعليمية التي وضعها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مشددا على أن المنظومة ليست كتابًا مقدسًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منهج 4 ابتدائي وذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ومنها المقدم من النائب زكريا حسان.

وقال حسان موجها حديثه لوزير التربية والتعليم رغم غيابه عن اجتماع اللجنة، إن التطوير لا يقتصر على المناهج فقط بل هو تطوير نظام كامل يأتي في المرتبة الأولى منه سد العجز الصارخ بالمعلمين ثم تأهيل المعلم أولا.

وأشار إلى أن العام الدراسي شارف على المنتصف وهناك مدارس لم يدخلها مدرسون من الأساس، معربا عن استغرابه من التطوير بالتكنولوجيا في الوقت الذي فيه نسبة 50% من المناطق خاصة بالريف لم تصلها خطوط التليفونات الأرضية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في الفكرة كاملة بعد أن ثبتت بالتنفيذ أنها غير عملية وعدم تحقيقها للأهداف، مشيرًا إلى أن واضعي الفكرة بشر وعليه يحب إعادة النظر فيها وترتيب الأولويات وتوجيه الاعتمادات المالية حسب هذه الأولويات.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، دفع حزب مستقبل وطن بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في المدارس.

وطالب النائب أشرف رشاد نائب وزير التعليم بتقديم بيان عن كافة الطلاب فى مختلف المدارس الجمهورية فورًا ليقوم الحزب بدفع المصاريف.

جاء ذلك بعد أن هاجم النواب الوزارة لحجب الكتب عن الطلاب غير القادرين.

وناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي لم يحضر الاجتماع.​