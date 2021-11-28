كتب - أحمد جمعة:

أطلقت منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"، بعدما وصفته بـ"المثير للقلق" جراء ارتفاع عدد الطفرات فيه، وحمله درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات السابقة.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن البيانات الأولية تظهر أن سلالة "أوميكرون" هي "السلالة الأكثر تحولا التي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن، الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات وتزيد خطر الإصابة مجددا".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كدلتا وألفا وبيتا.

كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسين عن الإصابة بالسلالة التقليدية للفيروس: ارتفاع شديد في العدوى، وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات.

سبب الاسم

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في رده على مصراوي، إنه يتم اختيار أسماء التحورات المقلقة وفقاً لترتيب الحروف الأبجدية اليونانية.

وكان المتحور السابق أطلق عليه اسم "MU"، مما يعني أن أوميكرون كان يتجوب تسميته بـ"Nu" أو "Xi"، أي الأحرف التي تتبع "MU" في الأبجدية اليونانية.

لكن مكتب منظمة الصحة العالمية أوضح أنه في حالة هذا التحور الجديد تم تخطي الحروف اليونانية التالية لدلتا "مثل Nu و Xi" لأن "Nu" من السهل جدًا الخلط بينه وبين كلمة "جديد" باللغة الإنجليزية.

وكذلك لم يتم استخدام "Xi" لأنه اسم شائع بين العائلات، وفق المنظمة.

ورجحت تقارير إعلامية أنه تم تخطي Xi لأنها تشكل جزءا من اسم الرئيس الصيني نشي جين بينغ "Xi Jinping".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها المنظمة الأحرف منذ أن بدأت في استخدام الأبجدية اليونانية لسلالات فيروس "كورونا"؛ وقد استخدمت الأبجدية سابقًا لتصنيف 12 متغيرا آخر من بينهم ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا، ولامبدا، ومو وأخيرًا أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تقترح أفضل ممارسات لتسمية الأمراض والتحورات تجنب "التسبب في أي إهانة لأي عنصر ثقافي أو اجتماعي أو وطني أو إقليمي أو مهني أو أي جماعات عرقية."