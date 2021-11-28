منهج 4 ابتدائي.. مصادر: وزير التعليم لم يحضر اجتماع البرلمان ورضا حجازي بديلا له

كتب- مصراوي:

تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال اجتماعها المنعقد حاليا، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي لم يحضر الاجتماع.

وقال مصدر برلماني من داخل الاجتماع لموقع "مصراوي" إن الوزير طارق شوقي لم يحضر، وحضر مكانه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رضا حجازي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم حضور الوزير المختص خلال مناقشة مصير الطلاب وخصوصا الأطفال، معربين عن استغرابهم لعدم حضوره رغم تحديد موعد الجلسة منذ فترة طويلة.

ونوه المصدر إلى أنه حتى قبل نصف ساعة من بدأ الاجتماع لم يكن هناك نفي أو تأكيد بشأن حضور الوزير من عدمه، مشيرا إلى أن السؤال الذي كان مطروحا خلال اليوم منذ بداية توافد النواب على المجلس هو ..هل وزير التربية والتعليم هيجي النهاردة؟.. والإجابة ظهرت حاليا إنه لم يحضر دون معرفة الأسباب.

يأتي ذلك فيما قالت بيان لوزارة التعليم، إن الدكتور طارق شوقي يغادر القاهرة متجهًا إلى دولة فنلندا، لبحث مجال التعاون مع وزارة التعليم والثقافة في فنلندا.

ويضم الوفد المصاحب للوزير الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتتضمن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة والجانب الفنلندي لتطوير التعليم الفني والتعليم

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