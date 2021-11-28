كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الاثنين على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه يسود نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة للأجواء خلال فترة الليل، فيسود طقس مائل للبرودة على مختلف الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.