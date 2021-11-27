شاهد بالفيديو أول تشغيل تجريبي للقطار الكهربائي "LRT"

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت صفحة العاصمة الإدارية الجديدة على "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو لأول تشغيل تجريبي للقطار الكهربائيLRT، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأظهر الفيديو تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، عربات القطار، وكابينة السائق، وقيادته بنفسه بالتعاون مع السائق الأساسي للقطار.

وتتضمن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.