"قومي للمرأة": تعاون مع وزارة العدل لتدريب عضوات النيابة الإدارية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.

وافتتح فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعضوة المجلس القومي للمرأة، والمستشار الدكتور محمد رامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة.

ويستمر التدريب على مدار يومين ضمن أنشطة وفعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.