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طريق الكباش.. 35 سفيرا يزورون البر الغربي بالأقصر

02:28 م السبت 27 نوفمبر 2021
طريق الكباش.. 35 سفيرا يزورون البر الغربي بالأقصر

35 سفيرا يزورون البر الغربي بالأقصر

كتب- مصراوي:

حرص 35 سفيرا من مختلف دول العالم في القاهرة، شاركوا أمس في حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش، على زيارة البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة وخاصة تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.

ومن جانبهم، أعرب السفراء عن أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمام وشغف كبير بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتاري والتعرف عليها عن قرب؛ حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات ألوان زاهية.

وأشار السفراء إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التي زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.

طريق الكباش مقابر ملكية الملكة نفرتاري المقابر الفرعونية

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