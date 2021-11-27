حالة الطقس.. كتل هوائية وارتفاع حرارة لمدة 72 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة أعلى من المعدلات حوالى 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأضافت شاكر، في تصريحات تلفزيونية، الارتفاع التدريجي بدأ منذ يومين ويستمر حتى الثلاثاء المقل، حيث وصلت درجات الحرارة لـ 29 اليوم ومن المتوقع أن تصل لـ31 و32 درجة خلال اليومين المقبلين.

وتابعت: "الارتفاع في الحرارة غير معتاد هذه الفترة لكن ذلك بسبب التغيرات المناخية"، لافتة إلى أن الارتفاع في الحرارة نتيجة التأثر بكتل هوائية من الجزيرة العربية تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأكدت أنه بداية من يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي أيضًا بسبب التأثر بمرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا.