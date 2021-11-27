عودة على نفس الطائرة أو حجر منزلي.. مصير القادمين لمصر من دول متحور كورونا الجديد

كتب- محمد نصار:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مساء أمس، إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وتشمل قائمة الدول: جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.

وينشر مصراوي طرق وضوابط السفر الجديدة التي تتماشى مع القرار على النحو التالي:

القادمين من دول المتحور الجديد ترانزيت

بالنسبة للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة (ترانزيت) في طريقهم إلى دول أخرى، سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع.

وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

القادمين من دول المتحور الجديد بشكل مباشر

بالنسبة للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، سيتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة 7 أيام اخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس. ​

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