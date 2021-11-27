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مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى "Rise Up 2021" بمنطقة الأهرامات

01:10 م السبت 27 نوفمبر 2021
مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى "Rise Up 2021" بمنطقة الأهرامات

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

حرصت شركة مصر للطيران على القيام بدور الناقل الرسمي لمنتدى (Rise Up Summit 2021)، والمقام في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة تحت عنوان الابتكار المستدام، وذلك تشجيعًا منها للشباب ومشروعاتهم في مجالات العمل المختلفة.

ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه نحو ٥٠٠ مؤسسة عاملة داخل مصر وخارجها، ويحضره نحو 1000 مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المشروعات الناشئة من الشباب، إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية المختلفة من خلال ورش العمل المتنوعة للمساهمة في تحويل الأفكار الابتكارية الصغيرة إلى مشروعات مستقبلية مستدامة للدولة.

وحرصت مصر للطيران على القيام بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المنتدى القادمين من الخارج علي رحلات شبكة خطوطها الدولية.

مصر للطيران منتدىRise Up 2021 منطقة الأهرامات المشروعات الناشئة

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